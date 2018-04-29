В Саратовской области обещают Первомай без дождя 

В Саратовской области в ближайшие дни, воскресенье, 29 апреля, и понедельник, 30 апреля, ожидается пасмурная погода с прояснениями.
Как сообщили «Новостям Саратова» начальник отдела территориального гидрометеоцентра Светлана Цветайло, местами возможны осадки в виде небольшого дождя.
Ветер порывистый, особенно днем, северо-западный скоростью 6-11 м/с, в порывах может достигать до 14-15 м/с.
Столбик термометра в течении дня покажет 12-18 градусов, а на юге и юго-востоке за двадцать. Ближайшей ночью воздух остынет до 6-10 градусов, днем, 30 апреля — в Саратове около 16-18 градусов. Возможен дождь. Локальные осадки дадут передышку саратовцам в начале мая, на праздники.