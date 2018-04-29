В Саратовской области обещают Первомай без дождя

Саратовской области в ближайшие дни, воскресенье, 29 апреля, и понедельник, 30 апреля, ожидается пасмурная погода с прояснениями.

Как сообщили «Новостям Саратова» начальник отдела территориального гидрометеоцентра Светлана Цветайло, местами возможны осадки в виде небольшого дождя.

Ветер порывистый, особенно днем, северо-западный скоростью 6-11 м/с, в порывах может достигать до 14-15 м/с.