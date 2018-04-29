«Лёгкий бриз в Челябинске»: ураганный ветер повалил знаки и стал причиной возгораний 

В воскресенье, 29 апреля, ураганный ветер опасно расшатывал дорожные знаки и рекламные щиты. Не все конструкции выдержали натиска стихии.
На Ереванской, 16, около лицея №77, мощный порыв ветра уронил знак пешеходного перехода.
— Лёгкий бриз в Челябинске, — так сопроводил фото с места происшествия наш читатель Алексей.
В СНТ «Петушок» под Челябинском порывом ветра сорвало ворота.
Челябинцы также сообщают, что сильный ветер стал причиной распространения огня в пригороде Челябинска.
— Пригород полыхает. С балкона очень хорошо видно, как за Сельмашем горит трава, — сообщил челябинец Михаил.
— Утром из окна было видно, как дымило со стороны Копейска. Там горела трава, — сообщила еще одна Челябинка.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что штормовой ветер хоть и сильный, но он не спровоцировал серьёзных повреждений.
Синоптики на 29 апреля обещали в Челябинской области шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. На сайте МЧС Челябинской области размещено штормовое предупреждение.