«Лёгкий бриз в Челябинске»: ураганный ветер повалил знаки и стал причиной возгораний

В воскресенье, 29 апреля, ураганный ветер опасно расшатывал дорожные знаки и рекламные щиты. Не все конструкции выдержали натиска стихии.

На Ереванской, 16, около лицея №77, мощный порыв ветра уронил знак пешеходного перехода.

— Лёгкий бриз в Челябинске , — так сопроводил фото с места происшествия наш читатель Алексей.

В СНТ «Петушок» под Челябинском порывом ветра сорвало ворота.

Челябинцы также сообщают, что сильный ветер стал причиной распространения огня в пригороде Челябинска.

— Пригород полыхает. С балкона очень хорошо видно, как за Сельмашем горит трава, — сообщил челябинец Михаил.

— Утром из окна было видно, как дымило со стороны Копейска . Там горела трава, — сообщила еще одна Челябинка.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что штормовой ветер хоть и сильный, но он не спровоцировал серьёзных повреждений.