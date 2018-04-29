Сорванные крыши и упавшие деревья: последствия шквала в Уфе

Сегодня, 28 апреля, в Уфе к вечеру разгулялся сильный ветер, который бушевал в башкирской столице до поздней ночи. Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, сорванная кровля с домов и десятки искореженных автомобилей. Таков итог разгула стихии в Уфе. К счастью, удалось избежать жертв.

Так, деревья упали на улицах Огарева, Менделеева, Житомирской, а с фасада дома № 63/1 по ул. Гоголя отошёл небольшой кусок сетки со штукатуркой. К счастью, пострадавших нет.

— Сегодня, 29 апреля, управляющая компания устранит данный инцидент, — пояснили в городской администрации.

Также на проспекте Октября, 26/1 с крыши порывами ураганного ветра сорвало 2 листа шифера, которые упали на детскую площадку, на улице Николая Дмитриева, 1 есть угроза падения рекламного щита. На улице С. Агиша, 16 упал кусок шифера на крышу автомобиля, а на улице Цюрупы, 98 на проезжую часть обрушились строительные леса. На улице Харьковской, 129 с крыши слетел шифер, а на улице Красноводской, 18 сорвало мягкую кровлю (собственник здания не уделяет должного внимания безопасности в эксплуатации здания).

— В результате происшествий никто не пострадал. На место оперативно выехали городские службы. На данный момент ведутся работы по устранению последствий сильного ветра, — отметили в мэрии.