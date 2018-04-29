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Сорванные крыши и упавшие деревья: последствия шквала в Уфе
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Сорванные крыши и упавшие деревья: последствия шквала в Уфе 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 28 апреля, в Уфе к вечеру разгулялся сильный ветер, который бушевал в башкирской столице до поздней ночи. Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, сорванная кровля с домов и десятки искореженных автомобилей. Таков итог разгула стихии в Уфе. К счастью, удалось избежать жертв.
Так, деревья упали на улицах Огарева, Менделеева, Житомирской, а с фасада дома № 63/1 по ул. Гоголя отошёл небольшой кусок сетки со штукатуркой. К счастью, пострадавших нет.
— Сегодня, 29 апреля, управляющая компания устранит данный инцидент, — пояснили в городской администрации.
Также на проспекте Октября, 26/1 с крыши порывами ураганного ветра сорвало 2 листа шифера, которые упали на детскую площадку, на улице Николая Дмитриева, 1 есть угроза падения рекламного щита. На улице С. Агиша, 16 упал кусок шифера на крышу автомобиля, а на улице Цюрупы, 98 на проезжую часть обрушились строительные леса. На улице Харьковской, 129 с крыши слетел шифер, а на улице Красноводской, 18 сорвало мягкую кровлю (собственник здания не уделяет должного внимания безопасности в эксплуатации здания).
— В результате происшествий никто не пострадал. На место оперативно выехали городские службы. На данный момент ведутся работы по устранению последствий сильного ветра, — отметили в мэрии.
О всех экстренных и нештатных ситуациях оперативно информируйте экстренные службы по номеру — 112. Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: (347) 233-99-99.
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