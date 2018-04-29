Разгул стихии: в Уфе ветер сорвал крышу детской филармонии и повалил деревья

Сегодня, 29 апреля, в республике по-прежнему царит сильный ветер с порывами 18–23 м/с. Из-за разгула стихии не обошлось и без ЧП. Так, сегодня, 29 апреля, на крыше Уфимской детской филармонии сорвало лист профнастила. На данный момент ведутся восстановительные работы.

Также очевидцы сообщили о повреждениях кровель по Лесному проезд, 8/2 и проспекту Октября, 70. А еще зафиксировано повреждение линии освещения по проспекту Октября, 92.

— Пострадавших нет. Последствия происшествий полностью устранены, — заявили в администрации.

Всего же за ночь с 28 на 29 апреля в аварийные службы поступило 14 сообщений о случаях падения деревьев, элементов кровли, порыва линии электропередач.

Так, было зафиксировано три случая падения деревьев на проезжую часть по ул. Тукаева, 54/1, Огарева, 2, Житомирская, 20. Деревья были убраны с проезжей части. На территории Олимпик-парка по ул. Менделеева, 201 тоже упало дерево, которое было распилено и убрано силами учреждения.

Произошло три случая падения элементов кровли по проспекту Октября, 26/1 и ул. Красноводская, 18. На ул. Харьковская, 129 от падения шифера с крыши дома пострадал автомобиль «Киа Рио».

Зафиксирован порыв воздушной линии электропередач на ул. Ангарская, 12. Авария была устранена специалистами.

На ул. Мубарякова, 18 порывом ветра с балкона был сорван профнастил, на ул. Гоголя, 63/1 с фасада жилого дома упали штукатурка и имитирующая сетка. Сотрудники управляющих компаний устранили последствия происшествия. Также с реконструируемого здания по ул. Цюрупы, 86 произошло падение лесов на тротуар.

По ул. Интернациональная, 31 и Николая Донского, 1 были зафиксированы случаи падения рекламных щитов, также поступило сообщения о срыве светофора по проспекту Октября, 65.

Все последствия непогоды были устранены.