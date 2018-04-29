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Зауральское МЧС продлило штормовое предупреждение на сутки
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Зауральское МЧС продлило штормовое предупреждение на сутки 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Накануне ИА «Уральский меридиан» уже сообщало об ухудшении погоды и штормовом предупреждении синоптиков на 29 апреля. Неблагоприятные погодные условия в Курганской области сохраняются.
По прогнозу синоптиков, ночью и днем 30 апреля местами по области сохранится очень сильный ветер со скоростью 21-26 м/с.
МЧС России по Курганской области напоминает, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов.
Использовано фото Игоря Меркулова, РИА «URA.RU», ураган в Курганской области летом 2017 года
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