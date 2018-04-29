Зауральское МЧС продлило штормовое предупреждение на сутки

Накануне ИА «Уральский меридиан» уже сообщало об ухудшении погоды и штормовом предупреждении синоптиков на 29 апреля. Неблагоприятные погодные условия в Курганской области сохраняются.

По прогнозу синоптиков, ночью и днем 30 апреля местами по области сохранится очень сильный ветер со скоростью 21-26 м/с.