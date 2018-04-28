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МЧС объявило об ухудшении погоды: в Зауралье ожидается шторм и грозы
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МЧС объявило об ухудшении погоды: в Зауралье ожидается шторм и грозы 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
По прогнозу синоптиков во второй половине ночи, утром и днем 29 апреля местами по Курганской области ожидается усиление юго-западного ветра до 21-26 м/с, грозы.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов.
Главное управление МЧС России по Курганской области рекомендует:
— находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
— ограничить использование личного автотранспорта, по возможности необходимо отказаться от передвижения на дальние расстояния. В случае выезда во время движения соблюдайте повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию;
— стоянку автомобильного транспорта предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций;
— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, уделить внимание пожилым людям.
Ранее ИА «Уральский меридиан» предупреждало зауральцев о неблагоприятных метеоусловиях. Как уточнили нашему агентству в ПАО «СУЭНКО», в энергоснабжающей организации создан оперативный штаб, который готов к ликвидации возможных последствий.
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