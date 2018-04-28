Унесенные ветром. В Балакове шторм снес остановки

Остановочные павильоны были как из пластика, так и металлоконструкций. Во время сильного шторма в Саратовской области 28 апреля, когда отдельные порывы ветра достигали 25 м/с, в Балакове были снесены остановки.

Жители города сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что одна архитектурная форма для ожидающих общественный транспорт упала на остановке «Космос», а в промзоне у бывшей «Европейской мебельной компании» «навзничь» упали сразу несколько металлических павильонов.

К счастью, никто во время инцидентов не пострадал.

Фото: соцсети