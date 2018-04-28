Падают, падают… деревья: самарцы делятся фото в соцсетях

Первой «жертвой» ураганного ветра стал рекламный щит.

Ближе к вечеру самарцы стали делится фото упавших деревьев.

Вот случай на Физкультурной.

Ствол перегородил тротуар

Ветер вырвал дерево с корнем

А эти фото — из центра города, с улицы Маяковского.

Дерево рухнуло прямо на проезжую часть

Немного досталось легковушке

Подобную погоду синоптики ожидают и 29 апреля. В некоторых районах области ветер будет дуть со скоростью 25 м/с. Будьте осторожны!