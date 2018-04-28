Падают, падают… деревья: самарцы делятся фото в соцсетях 

В субботу, 28 апреля, во второй половине дня в Самаре усилился ветер, как и предсказывало ГУ МЧС России по Самарской области.
Первой «жертвой» ураганного ветра стал рекламный щит.
Ближе к вечеру самарцы стали делится фото упавших деревьев.
Вот случай на Физкультурной.
Ствол перегородил тротуар
Ветер вырвал дерево с корнем
А эти фото — из центра города, с улицы Маяковского.
Дерево рухнуло прямо на проезжую часть
Немного досталось легковушке
Подобную погоду синоптики ожидают и 29 апреля. В некоторых районах области ветер будет дуть со скоростью 25 м/с. Будьте осторожны!