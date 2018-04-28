Ещё
Падают, падают… деревья: самарцы делятся фото в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Падают, падают… деревья: самарцы делятся фото в соцсетях 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В субботу, 28 апреля, во второй половине дня в Самаре усилился ветер, как и предсказывало ГУ МЧС России по Самарской области.
Первой «жертвой» ураганного ветра стал рекламный щит.
Ближе к вечеру самарцы стали делится фото упавших деревьев.
Вот случай на Физкультурной.
Ствол перегородил тротуар
Ветер вырвал дерево с корнем
А эти фото — из центра города, с улицы Маяковского.
Дерево рухнуло прямо на проезжую часть
Немного досталось легковушке
Подобную погоду синоптики ожидают и 29 апреля. В некоторых районах области ветер будет дуть со скоростью 25 м/с. Будьте осторожны!
63.ru: последние новости
В Самаре завершился отопительный сезон «Часть болтается над пешеходами»: в Самаре шквалистый ветер разломал рекламный щит Град и ураганный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее147
США поставили Европе ультиматум
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом245
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением73
Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп44
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение