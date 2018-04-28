В Приморье будет, как в Таиланде 

Необычайно жаркая и влажная погода, как на популярном курорте — Таиланде, ждет жителей отдельных районов Приморья в самом начале майских праздников, сообщает PRIMPRESS.
Как пишет блог «Погода 25 регион», в воскресенье в дневное время в континентальной части края будет плюс 15–25 градусов, местами температура повысится до плюс 30. На побережье будет прохладнее — «всего» 10–15 градусов.
Отмечается, что тепло пришло в Приморье из-за атмосферного фронта, который будет способствовать выносу теплой воздушной массы из Китая. Вечером в крае местами пройдут кратковременные дожди различной интенсивности.