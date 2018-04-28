Фанат «Крыльев Советов»: «Пока расстраивает только погода»

«Сам стадион внешне нравится. Он красивый, только снаружи территория неблагоустроенная. Пока расстраивает только погода. От крыльев жду конечно победы», — рассказал под свои фото Алексей.