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В Пестравском районе частично отключался свет из-за повреждения ветром линии электропередач
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В Пестравском районе частично отключался свет из-за повреждения ветром линии электропередач 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
На месте происшествия работали аварийные бригады ОАО «МРСК». Было заменено 500 м кабеля.
В 17:43 электроснабжение потребителей восстановили.
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