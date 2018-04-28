В Сорочинском городском возгорание травы привело к крупному пожару

Сообщение о возгорании сухой травы в селе 2-я Ивановка Сорочинского городского округа поступило в субботу, 28 апреля, в 18:44 по местному времени. Ориентировочная площадь пожара составляет 2 гектара. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Из-за сильных порывов ветра, которые достигают 23 метров в секунду, огонь распространился на жилой дом. Огонь повредил один дом и четыре надворные постройки на общей площади 200 квадратных метров.

Пострадавших и погибших нет.

Как отмечают в пресс-службе МЧС , тушение пожара осложняли неблагоприятные метеоусловия: сильный порывистый ветер, высокая температура воздуха, а также большое количество сухой нескошенной травы.

Для возможной эвакуации населения из Сорочинска прибыли три автобуса ПАЗ. Всего в селе 2-я Ивановка 155 домов, в которых проживают 471 человек, в том числе 76 детей.

Объявлен сбор аэромобильной группировки, приведена в готовность авиация.

К месту пожара выехал начальник главного управления МЧС по области генерал-майор внутренней службы Александр Зенов.

К ликвидации последствий всего привлечено 108 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 46 человек и 16 единиц техники.

Пожар был локализован в 19:42 по местному времени, в 20:10 — ликвидировано открытое горение.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Оренбургской области введен особый противопожарный режим.