Пожар в Сорочинском г. о. удалось ликвидировать

Ранее, 28 апреля, в дежурную часть поступило сообщение о возгорании сухой травы в Сорочинском г. о. в районе села 2-я Ивановка

Из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха огонь перекинулся на жилой дом. Тогда на место пожара немедленно выехали начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Зенов А. Н. и губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг.

Почти через полтора часа пожар был локализован, а уже в 20:10 ликвидировано открытое горение. А на следующий день в 05:30 утра из Оренбурга вылетел борт Министерства обороны , который осуществил слив 42 тонн воды на тлеющий очаг. Еще 2 борта находятся сейчас в часовой готовности.

Огонь уничтожил один жилой дом и 4 сарая, хозяин дома не пострадал и находится у родственников. Всего к ликвидации последствий пожара привлекались 127 человек, 28 единиц техники, из них от МЧС — 65 человек, 16 единиц техники.