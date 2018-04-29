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Пожар в Сорочинском г. о. удалось ликвидировать
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Пожар в Сорочинском г. о. удалось ликвидировать 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Ранее, 28 апреля, в дежурную часть поступило сообщение о возгорании сухой травы в Сорочинском г. о. в районе села 2-я Ивановка.
Из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха огонь перекинулся на жилой дом. Тогда на место пожара немедленно выехали начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Зенов А. Н. и губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг.
Почти через полтора часа пожар был локализован, а уже в 20:10 ликвидировано открытое горение. А на следующий день в 05:30 утра из Оренбурга вылетел борт Министерства обороны, который осуществил слив 42 тонн воды на тлеющий очаг. Еще 2 борта находятся сейчас в часовой готовности.
Огонь уничтожил один жилой дом и 4 сарая, хозяин дома не пострадал и находится у родственников. Всего к ликвидации последствий пожара привлекались 127 человек, 28 единиц техники, из них от МЧС — 65 человек, 16 единиц техники.
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