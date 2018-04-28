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Энтомологи объяснили причину «спячки» шмелей в Москве
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Энтомологи объяснили причину «спячки» шмелей в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Необычное поведение шмелей в Москве, которые почти не двигаясь сидят на асфальте, объясняется резким понижением температуры, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы арахно-энтомологического центра «Фаворит».
Ранее москвичи обратили внимание на большое количество шмелей, которые просто сидят на асфальте без признаков жизни.
«Шмели сейчас малоактивны из-за некомфортной для них температуры. Пару дней назад у нас было тепло они вылетели, а сейчас похолодало. Шмели чувствуют себя комфортно при 20-22 градусах тепла, но 12, как сейчас, им не нравится», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что такое состояние для шмелей не так уж опасно, и как только потеплеет, насекомые придут в себя.
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