Энтомологи объяснили причину «спячки» шмелей в Москве

Необычное поведение шмелей в Москве , которые почти не двигаясь сидят на асфальте, объясняется резким понижением температуры, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы арахно-энтомологического центра «Фаворит».

Ранее москвичи обратили внимание на большое количество шмелей, которые просто сидят на асфальте без признаков жизни.

«Шмели сейчас малоактивны из-за некомфортной для них температуры. Пару дней назад у нас было тепло они вылетели, а сейчас похолодало. Шмели чувствуют себя комфортно при 20-22 градусах тепла, но 12, как сейчас, им не нравится», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такое состояние для шмелей не так уж опасно, и как только потеплеет, насекомые придут в себя.