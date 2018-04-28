Казанцы пожаловались на потоп в подъезде дома на Гаврилова 

Жители дома №8а по улице Гаврилова в столице Татарстана в беседе с «Казанским репортером» рассказали о не решаемой проблеме в подъезде №1. В течение нескольких лет управляющая компания не может справиться с потопом — после каждого дождя начинает течь с потолка. «Несколько лет длится. Видимо, не работают ливневки нормально. Подъезд заливает постоянно. Как дождь, так на первом этаже лужа, — рассказывает Альбина, одна из жительниц дома. — Обращались и в управляющую компанию, и лично к Нуриеву (генеральный директор УК «Уютный дом» Марат Нуриев — ред.)»
Один из таких потопов случился сегодня. Дождь в Казани идет с утра, а по республике, напомним, объявлено штормовое предупреждение. В «Уютном доме» на момент подготовки материала прокомментировать ситуацию не смогли. Жители дома надеются, что после огласки в СМИ проблема будет решена окончательно, пока же, по их словам, принимаются лишь полумеры: «фанеркой что-то приколотили, что-то устранили, но сегодня с 4-5 этажа просто лил дождь».