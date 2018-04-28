Упавшее от ветра на ул. Маяковского дерево перегородило всю проезжую часть 

Дерево перегородило всю проезжую часть улицы Маяковского между улицами Самарской и Галактионовской.
Также, по словам свидетелей, около 17:00 на месте происшествия уже были сотрудники МЧС.
Данных о пострадавших нет. Официальных сообщений о случившемся не поступало
Кстати, во втором часу дня в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что в ближайшие 2-4 часа, начиная с западных районов, местами по области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с, возможен град, с сохранением до конца дня и первой половины ночи 29 апреля.