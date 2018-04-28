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В первый выходной Первомая потеплеет до +16
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В первый выходной Первомая потеплеет до +16 

Ivyborg.ru 33 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области, предоставленному специалистами ГУ МЧС по региону, в воскресенье, 29 апреля, воздух прогреется до приятных для отдыха +16 градусов.
В начале ночи и во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 2-6 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5 гр., на востоке местами до -2 гр., днем +11…+16 гр., у водоемов местами до +8 гр. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем меняться мало. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
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