Жители Тихвина удивились апрельскому граду

На Тихвин 28 апреля обрушился первый в этом сезоне град.

Непогода обрушилась на город в разгар рабочей субботы 28 апреля. Вместе с градом улицы Тихвина облил сильный дождь. Жители города тут же принялись делиться фотографиями непогоды в соцсетях.