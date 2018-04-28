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Жители Тихвина удивились апрельскому граду
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Жители Тихвина удивились апрельскому граду 

Ivyborg.ru 37 минут назад
На Тихвин 28 апреля обрушился первый в этом сезоне град.
Непогода обрушилась на город в разгар рабочей субботы 28 апреля. Вместе с градом улицы Тихвина облил сильный дождь. Жители города тут же принялись делиться фотографиями непогоды в соцсетях.
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