Московских водителей призвали отказаться от поездок на личном авто из‑за сильного ветра

Автомобилистам в Москве в субботу следует пересесть с личного транспорта на общественный из-за грозы с дождем и сильного ветра, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе штормовое предупреждение до 18:00 субботы.

«Во время грозы видимость на дороге резко ухудшается, а усиление ветра может привести к падению деревьев, повреждению линий электропередачи и рекламных щитов. Все это может повлечь за собой ухудшение дорожно-транспортной обстановки», — говорится в сообщении.

Также водителей попросили поставить в непогоду машины в гараж или вдалеке от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Для передвижения по городу рекомендуется пересесть на городской транспорт, который полностью готов к работе в сложных погодных условиях.

«Серьезных нарушений в работе ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», связанных с ухудшением погоды, на данный момент не зафиксировано», — заключается в материале.