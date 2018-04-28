Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях вечером 28 апреля из-за грозы

Водителям следует по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях из-за возможной грозы и усиления ветра в столице и Подмосковье вечером 28 апреля 2018 г. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«По данным Росгидромет, сегодня в Москве и области ожидается гроза с дождем, а также усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Во время грозы видимость на дороге резко ухудшается, а усиление ветра может привести к падению деревьев, повреждению линий электропередач и рекламных щитов. Все это может повлечь за собой ухудшение дорожно-транспортной обстановки. Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, поставить машину в гараж или вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

В инфоцентре рекомендовали для передвижения по городу использовать городской транспорт, который полностью готов к работе в сложных погодных условиях. «Серьезных нарушений в работе ГУП „Московский метрополитен“ и ГУП „Мосгортранс“, связанных с ухудшением погоды, на данный момент не зафиксировано», — отмечается в сообщении.