МЧС предупредило жителей Тамбовской области об усилении ветра до 23 м/c

"В ближайшие 1-3 часа на территории Тамбовской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывом до 20-23 м/с", — сообщили в ведомстве в 16:00 мск.

Спасатели призывают жителей региона быть внимательными и осторожными на дорогах, где возможно затруднение движения автотранспорта и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Они советуют не прятаться от ветра у слабо укрепленных рекламных конструкций, старых деревьев, вблизи от линий связи и электропередачи, около стройплощадок, где возможно падение плохо укрепленных конструкций.