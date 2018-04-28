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МЧС предупредило жителей Тамбовской области об усилении ветра до 23 м/c
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МЧС предупредило жителей Тамбовской области об усилении ветра до 23 м/c 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 28 апреля. Штормовое предупреждение объявлено в Тамбовской области, где в ближайшие часы ожидается ветер с порывами до 23 м/с, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"В ближайшие 1-3 часа на территории Тамбовской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывом до 20-23 м/с", — сообщили в ведомстве в 16:00 мск.
Спасатели призывают жителей региона быть внимательными и осторожными на дорогах, где возможно затруднение движения автотранспорта и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Они советуют не прятаться от ветра у слабо укрепленных рекламных конструкций, старых деревьев, вблизи от линий связи и электропередачи, около стройплощадок, где возможно падение плохо укрепленных конструкций.
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