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Синоптики: в майские праздники на Орловщине будет тепло и влажно
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Синоптики: в майские праздники на Орловщине будет тепло и влажно 

РИА 57 14 минут назад
Фото: РИА 57
В майские праздники на погоду в Орловской области будут оказывать то влияние то атмосферные фронты, то — антициклоны.
По прогнозам Росгидромета, погода ожидается теплой, но с кратковременными дождями, возможно с грозами и усилениями ветра.
Сегодня, 29 апреля в регионе сохранится переменная облачность. Ночью осадков не наблюдалось. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западной четверти, ночью 4-9 м/с, днем усилится до 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составила +3.. +8°С. Днем столбики термометров покажут+17.. +22°С.
Сообщение Синоптики: в майские праздники на Орловщине будет тепло и влажно появились сначала на РИА 57.
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Атмосферный фронт принёс на Орловщину дожди В Орле отремонтируют остановки, снесённые ураганом Орловская область появилась на карте пыльцы
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