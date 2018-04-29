Синоптики: в майские праздники на Орловщине будет тепло и влажно

В майские праздники на погоду в Орловской области будут оказывать то влияние то атмосферные фронты, то — антициклоны. По прогнозам Росгидромета , погода ожидается теплой, но с кратковременными дождями, возможно с грозами и усилениями ветра. Сегодня, 29 апреля в регионе сохранится переменная облачность. Ночью осадков не наблюдалось. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западной четверти, ночью 4-9 м/с, днем усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила +3.. +8°С. Днем столбики термометров покажут+17.. +22°С. Сообщение Синоптики: в майские праздники на Орловщине будет тепло и влажно появились сначала на РИА 57.