Завтра начнут отключать отопление

В соответствии с федеральным законодательством решение принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов тепла.

Московская объединенная энергетическая компания с 29 апреля в соответствии с поступившей факсограммой Правительства Москвы приступает к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. Это предполагает последовательное отключение отопления в течение трех дней более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысячи жилых домов, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

Подготовка к следующему отопительному периоду завершится к 25 августа 2018 года. В межотопительный период будут проведены профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей и перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

В 2018 году ремонтные и профилактические работы пройдут на 94 источниках генерации тепловой энергии, в том числе 22 районных и квартальных тепловых станциях, 72 малых котельных и 10091 тепловом пункте. Будут проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей общей протяженностью 15,8 тысячи километров.

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