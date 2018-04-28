«Это просто летнее явление»: синоптик прокомментировала шторм в Москве

Гроза, которая ожидается в Москве в вечером 28 апреля ‐ это традиционное «летнее явление», сообщила «360» синоптик «Метеобюро» Татьяна Позднякова и добавила, что ничего «экстраординарного» в этом нет.

У нас есть все условия для развития мощной кучевой облачности, а в летнее время это как правило связано с тем, что происходят определенные атмосферные явления, которые вызывают грозы. Ничего экстраординарного в этом нет. Это просто летнее явление

— Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что гроза также может пройти в столичном регионе 30 апреля и 1 мая, и призвала жителей столичного региона быть поосторожнее.