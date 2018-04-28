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«Это просто летнее явление»: синоптик прокомментировала шторм в Москве
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«Это просто летнее явление»: синоптик прокомментировала шторм в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Гроза, которая ожидается в Москве в вечером 28 апреля ‐ это традиционное «летнее явление», сообщила «360» синоптик «Метеобюро» Татьяна Позднякова и добавила, что ничего «экстраординарного» в этом нет.
У нас есть все условия для развития мощной кучевой облачности, а в летнее время это как правило связано с тем, что происходят определенные атмосферные явления, которые вызывают грозы. Ничего экстраординарного в этом нет. Это просто летнее явление
— Татьяна Позднякова.
Синоптик добавила, что гроза также может пройти в столичном регионе 30 апреля и 1 мая, и призвала жителей столичного региона быть поосторожнее.
В майские праздники Центральная Россия может рассчитывать на отличную погоду, утверждают синоптики. В регион придет по‐настоящему летняя жара, а черноморские курорты уже готовы принимать отдыхающих: вода прогрелась до комфортного уровня.
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