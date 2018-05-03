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Похолодание до +14 ожидается в Нижнем Новгороде к 4 мая
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Похолодание до +14 ожидается в Нижнем Новгороде к 4 мая 

Newsroom24 3 мая 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Температура воздуха составит +20.. +22 в дневные часы и +6.. +9 ночью в четверг, 3 мая. Скорость западного ветра составит 5,8 м/с, влажность воздуха — 48%. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба. Будет облачно с прояснениями.
Столбики термометров опустятся до +14 днем и +7.. +9 ночью в пятницу, 4 мая. Ветер сменит свое направление на северное со скорость до 3 м/с, влажность воздуха составит 50%. Атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба. Без осадков.
Напомним, сильный ливень с грозой обрушился на Нижний Новгород 1 мая около 21:00
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