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Синоптики предупреждают о снеге 8 мая в Иркутске
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Синоптики предупреждают о снеге 8 мая в Иркутске 

Авторадио 7 мая 2018
Фото: Главный региональный
После первых жарких дней мая, когда температура поднималась до плюс 23 градусов, в Иркутскую область вернулись холода. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду, а в верхнеленских районах — до 22 метров в секунду. Ночью температура в Иркутске опустится до минус 2. Ожидаются также «осадки в виде мокрого снега и снега, установление временного снежного покрова», «в горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин. При этом в День Победы гидрометцентр обещает иркутянам потепление до плюс 18 градусов.
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