Синоптики предупредили о снеге 8 мая в Иркутске

После первых жарких дней мая, когда температура поднималась до плюс 23 градусов, в Иркутскую область вернулись холода. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду, а в верхнеленских районах — до 22 метров в секунду. Ночью температура в Иркутске опустится до минус 2.

Ожидаются также «осадки в виде мокрого снега и снега, установление временного снежного покрова», «в горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин», говорится в сообщении.

В День Победы гидрометцентр обещает иркутянам потепление до плюс 18 градусов.