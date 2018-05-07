Синоптики предупредили о снеге 8 мая в Иркутске 

ИРКУТСК, 7 мая — РИА Новости. По прогнозу синоптиков, 8 мая в Иркутской области ожидается усиление ветра и снег, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.
После первых жарких дней мая, когда температура поднималась до плюс 23 градусов, в Иркутскую область вернулись холода. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду, а в верхнеленских районах — до 22 метров в секунду. Ночью температура в Иркутске опустится до минус 2.
Ожидаются также «осадки в виде мокрого снега и снега, установление временного снежного покрова», «в горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин», говорится в сообщении.
В День Победы гидрометцентр обещает иркутянам потепление до плюс 18 градусов.