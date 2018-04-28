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В Москве в воскресенье завершится отопительный сезон
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В Москве в воскресенье завершится отопительный сезон 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Московская объединенная энергокомпания» (МОЭК) с 29 апреля начнет переводить систему теплоснабжения столицы на летний режим работы, сообщает компания. Это предполагает последовательное отключение отопления более чем в 70 тысячах зданий, включая около 33 тысяч жилых домов.
Дату завершения отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. Решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на уровне выше 8 градусов Цельсия.
"В связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу МОЭК координировала программу летних ремонтных работ на теплоснабжающем оборудовании и с правительством Москвы, и с организаторами чемпионата. В итоге график наших мероприятий составлен таким образом, чтобы на период игр обеспечить горячее водоснабжение на 106 спортивных объектах (стадионы, тренировочные базы и т.п.), а также в 1219 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков", — отметил управляющий директор МОЭК Денис Башук, слова которого приводятся в сообщении.
Подготовка к следующему отопительному периоду завершится к 25 августа 2018 года.
МОЭК — единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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