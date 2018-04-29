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В последний день апреля в Рязани возможна гроза
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В последний день апреля в Рязани возможна гроза 

АиФ Рязань 27 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В понедельник, 30 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер южный, юго-западный, местами порывы составят до 17 метров в секунду.
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