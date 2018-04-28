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В Башкирии 29 апреля вновь объявили штормовое предупреждение
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В Башкирии 29 апреля вновь объявили штормовое предупреждение 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
pixabay.com  На Уфу 28 и 29 апреля обрушится шквалистый ветер. Синоптики и МЧС предупреждают население об осторожности. Они сообщают, что 29 апреля ветер усилится.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, 28 апреля днем порывы ветра в Уфе будут достигать 15-20 м/с, а 29 апреля — уже 17-22 м/с.
Автолюбителей просят не парковать свои машины рядом с заборами, рекламными баннерами и под деревьями. Также опасность может представлять парковка вплотную к стенам домов. В прошлое воскресенье мощный ветер срывал элементы кровли и некоторые автомобили пострадали.
Пешеходов просят быть осторожными и не отвлекаться при передвижении по улицам, например на разговоры по мобильному телефону. Следует избегать линий электропередач, ненадежных конструкций и рекламных щитов.
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