Нижегородцев предупреждают о надвигающихся грозах

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», погода испортится во второй половине дня в субботу, 28 апреля. В некоторых районах грозы сохранятся и вечером.

В связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков в Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение. Ожидаются поражения объектов электроэнергетики и хранилищ ГСМ, нарушения в работе систем ЖКХ.

Специалисты советуют нижегородцам на время грозы отключать в доме все бытовые приборы и не пользоваться телефонами.

Напомним, предстоящие праздники в Нижнем Новгороде будут дождливыми.