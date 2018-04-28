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Нижегородцев предупреждают о надвигающихся грозах
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Нижегородцев предупреждают о надвигающихся грозах 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», погода испортится во второй половине дня в субботу, 28 апреля. В некоторых районах грозы сохранятся и вечером.
В связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков в Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение. Ожидаются поражения объектов электроэнергетики и хранилищ ГСМ, нарушения в работе систем ЖКХ.
Специалисты советуют нижегородцам на время грозы отключать в доме все бытовые приборы и не пользоваться телефонами.
Напомним, предстоящие праздники в Нижнем Новгороде будут дождливыми.
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