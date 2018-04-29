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Экстренное предупреждение: Нижегородцы, держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, легких построек
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Экстренное предупреждение: Нижегородцы, держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, легких построек 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», до конца дня 29 апреля 2018 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы западного ветра до 16 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
В связи с такой погодой увеличивается вероятность повреждений и обрывов ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
— Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
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