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Энергосберегающие лампы: что означает число в Кельвинах?
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Энергосберегающие лампы: что означает число в Кельвинах? 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Чем выше число в Кельвинах или цветовая температура, тем холоднее человеческий глаз воспринимает свет лампы. При низком числе Кельвина свет кажется намного теплее. Например: Старые лампы накаливания имеют довольно теплую цветовую температуру — около 2800 Кельвинов. Энергосберегающая лампа может обладать максимально 2700 Кельвинов и испускать при этом аналогичный теплый свет.
Лампы с цветовой температурой от 3000 до 5000 Кельвинов излучают более нейтральный свет, который напоминает освещение от средней люминесцентной трубки.
Прохладная гамма, такая же, как дневной свет — это цветовая температура более 5000 Кельвинов. Какие лампы используются у вас дома? Светодиодные Накаливания Люминесцентные Всего понемногу Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как сократить коммунальные платежи: экономим деньги и время
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