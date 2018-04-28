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Внимание! В Саратове усилится ветер
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Внимание! В Саратове усилится ветер 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Неблагоприятные погодные условия снова прогнозируются в Саратовской области.
По сообщению Саратовского гидрометцентра, которое было распространено спасателями, в воскресенье 29 апреля в Саратове и по региону ожидается усиление западного и северо-западного ветра. Отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с.
В связи с этим в региональном ГУ МЧС советуют гражданам соблюдать меры личной безопасности и не оставлять детей без присмотра.
Напомним, вплоть до 1 мая погода в регионе будет по-осеннему дождливой, однако столбик термометра неумолимо стремится вверх, к плюсовым температурам.
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