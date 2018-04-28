Синоптики напугали жителей Ставрополья градом

Грозу и град ожидают вечером 28 апреля местами по Ставропольскому краю , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС

Службы предупредили, что град может затронуть и краевую столицу. Горожанам стоит заранее позаботиться об автомобилях и другом имуществе, которому может навредить погода. Также синоптики упомянули о грозах, которые пройдут 28-29 апреля по всему СКФО.

Чтобы не пострадать во время грозы и града, лучше всего не выходить на улицу, пока погода не изменится. Также МЧС не рекомендует использовать электроприборы и гаджеты, чтобы не притянуть к себе электрический разряд.

Поскольку во время грозы увеличивается риск пожара, на время неблагоприятного прогноза стоит воздержаться от разжигания огня в лесах и степях.