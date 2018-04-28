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Синоптики напугали жителей Ставрополья градом
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Синоптики напугали жителей Ставрополья градом 

АиФ Ставрополье 56 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Грозу и град ожидают вечером 28 апреля местами по Ставропольскому краю, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС.
Службы предупредили, что град может затронуть и краевую столицу. Горожанам стоит заранее позаботиться об автомобилях и другом имуществе, которому может навредить погода. Также синоптики упомянули о грозах, которые пройдут 28-29 апреля по всему СКФО.
Чтобы не пострадать во время грозы и града, лучше всего не выходить на улицу, пока погода не изменится. Также МЧС не рекомендует использовать электроприборы и гаджеты, чтобы не притянуть к себе электрический разряд.
Поскольку во время грозы увеличивается риск пожара, на время неблагоприятного прогноза стоит воздержаться от разжигания огня в лесах и степях.
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