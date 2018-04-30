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Уральские синоптики предупредили о резких порывах ветра
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Уральские синоптики предупредили о резких порывах ветра 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Уральском гидрометцентре предупредили о продолжении штормового предупреждения. По данным синоптиков, в настоящее время через регион проходит циклон. Из-за него в Свердловской области возможен сильный ветер, отдельные порывы которого могут достигать до 25 м/c.
В течение дня будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, местами возможен умеренный дождь, ночью и утром с мокрым снегом.
Напомним, накануне на улице Заводской ветром снесло часть забора. Металлическая конструкция зацепила припаркованные рядом автомобили. По словам очевидцев, аналогичная история случилась и на улице Челюскинцев. Там временный забор упал на дорогу, перекрыв одну из полос движения в направлении железнодорожного вокзала.
Накануне праздников о капризах погоды предупреждали и в МЧС по Свердловской области. Советы спасателей можно прочитать здесь.
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