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Резкий порывистый ветер испортит зауральцам выходной
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Резкий порывистый ветер испортит зауральцам выходной 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Об ухудшении погодных условий сообщает Росгидромет России в ряде областей Уральского Федерального округа. Штормовое предупреждение объявили МЧС Свердловской и Челябинской областей. В этих регионах ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.
По данным Курганского ЦГМС на 29 апреля 2018 года на территории Курганской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный 6-11 м/с, отдельные порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°, местами 11°; днем 13-18°.
На территории Кургана облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°; днем 16-18°.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели обращают внимание жителей Курганской области на необходимость учитывать штормовые явления в соседних регионах и ограничить передвижения автотранспортом.
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