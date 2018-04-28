Резкий порывистый ветер испортит зауральцам выходной

Об ухудшении погодных условий сообщает Росгидромет России в ряде областей Уральского Федерального округа. Штормовое предупреждение объявили МЧС Свердловской и Челябинской областей. В этих регионах ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.

По данным Курганского ЦГМС на 29 апреля 2018 года на территории Курганской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный 6-11 м/с, отдельные порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°, местами 11°; днем 13-18°.

На территории Кургана облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°; днем 16-18°.