Упавшие остановки и искореженные крыши: смотрим последствия штормового ветра в Тюмени

В минувшее воскресенье, как и предупреждали в МЧС , в Тюмени разбушевалась непогода. Сбылось всё: был и сильный шквалистый ветер, и дождь. И хотя пик буйства стихии синоптики прогнозировали на вечер и эту ночь, ещё вчера днём тюменцы и жители соседних районов жаловались на отлетевшую обшивку многоэтажек, разбитые упавшими ветками стекла машин, рухнувшие заборы и фонари. Всё это вы могли видеть в нашей онлайн-трансляции, а сейчас покажем последствия штормового ветра, которые не вошли в ту подборку.

Отстаньте от него! Он устал Если уж заборы бетонные вчера не выдержали сильного ветра, то дорожные знаки — и подавно. Этот лежит на Широтной возле нового жилого квартала. Все знаки починят и вернут на прежнее место, не переживайте С грохотом упала на асфальт Остановка на улице Молодёжной таже пала жертвой стихии. Громко рухнула, никого из прохожих, к счастью, не задев. Пассажиры такого расклада явно не ожидали. Но рады тому, что вся эта конструкция грохнулась не на них Остались одни руины Вчера мы рассказывали вам о пожаре в районе ДОКа. Два частных дома сгорели дотла. Конечно, виной всему не сильный ветер. Но именно он очень мешал и увложнял работу пожарным, всё сильнее раздувая пламя. Спасатели сделали всё, что могли. Но уберечь дома, увы, не удалось Крыша, не улетай! Этот пятисекундный видеоролик вполне себе может претендовать на кинонаграду в номинации короткометражек. Как говорится, ничего необычного. Просто сильный порыв ветра оставил без кровли небольшой магазин в Метелево.

Хмурое понедельничное утро У многих сегодня выходной, когда можно спать до обеда. А те, кому не спится, с утра пораньше делают фотографии мрачной Тюмени. Вот такие, например.

Публикация от Вера А. (@exclamationv) 29 Апр 2018 в 9:28 PDT А был ли дождь, вообще? Просыпаешься утром и видишь за окном такую вот картину. Ложишься спать дальше, а в обед гадаешь: а был лы дождь? Был. И ещё будет, да-да.

Публикация от Anna Neveselova (@neveselova) 29 Апр 2018 в 10:07 PDT Смотри, как ветер дует! Ну не так, конечно, как вчера, но тоже вполне себе. По ярким праздничным знаменам видно, что ещё чуть-чуть, и они готовы будет сделать сальто в воздухе.

Публикация от Igor mariashin (@igor.mariash) 29 Апр 2018 в 6:13 PDT Там инопланетяне припарковались. Вон они, видите? Автору кадра кажется, что на кадре, который он сделал на свой смарфон, получилось запечатлеть НЛО-город. На линии горизонта, видите?

Публикация от Сережа (@serzsem) 28 Апр 2018 в 11:40 PDT Идешь по центру города, а на голову летит всякий мусор Остатки вчерашнего погодного колапса перекинулись и на сегодняшний день. Порывы ветра поднимают с земли фантики-бумажки, кружат и обрушивают на головы изумленным прохожим. Так что будьте аккуратны и внимательно смотрите по сторонам.