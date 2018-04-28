На Ямале открылась горячая линия для жалоб на снежные «шапки», сугробы и сосульки

На Ямале заработала горячая линия для сообщений о нарушениях по очистке от снега крыш, дворов, тротуаров и автодорог.

Жители региона независимо от населенного пункта могут звонить по телефону (34922) 24 444. При обращении необходимо назвать населенный пункт и точный адрес, где зафиксировано нарушение, сообщает пресс-служба губернатора региона.