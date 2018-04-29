В Оренбурге в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды

Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей о неблагоприятном явлении погода на территории области 30 апреля.

Так завтра днем ожидается усиление ветра до 14-19 м/с.