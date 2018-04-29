Ещё
В Оренбурге в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей о неблагоприятном явлении погода на территории области 30 апреля.
Так завтра днем ожидается усиление ветра до 14-19 м/с.
ProOren: последние новости
МЧС: в Оренбуржье ожидается сильная буря В Сорочинском городском возгорание травы привело к крупному пожару В ближайшие двое суток в Оренбурге продолжится подача тепла
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора672
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана321
ФСБ обратилась к украинским браконьерам167
Порошенко похвастался победой «украинского» флота446
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы31
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение