Туман и солнце: пока архангельская погода думает, какой ей быть, мы засняли город в разных образах

Синоптики обещают на ближайшие выходные нестабильную погоду. Видимо, как в последние пару дней. Вроде и тепло (по меркам архангельской весны), а все что-то солнечную картину портит: то дождь прольется, то туман нас накроет с головой.