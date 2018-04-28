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Туман и солнце: пока архангельская погода думает, какой ей быть, мы засняли город в разных образах
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Туман и солнце: пока архангельская погода думает, какой ей быть, мы засняли город в разных образах 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Синоптики обещают на ближайшие выходные нестабильную погоду. Видимо, как в последние пару дней. Вроде и тепло (по меркам архангельской весны), а все что-то солнечную картину портит: то дождь прольется, то туман нас накроет с головой.
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