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Жара или похолодание: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на майские праздники
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Жара или похолодание: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на майские праздники 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
На радость любителей отдыха на природе первомайские праздники в этом году пополнились двумя апрельскими деньками. На этом бонусы закончились: погода в предстоящие четыре выходных дня обещает быть капризной и неустойчивой.
Воскресенье, 29 апреля, начнется со штормового ветра. Правда, в течение дня его скорость пойдет на убыль.
— Территория республики по-прежнему будет находиться в зоне фронтального раздела. В большинстве районов будут наблюдаться дожди. Ночью будет преобладать температура 0… +6 градусов, при прояснениях до -3 °С, днем воздух прогреется до +9…+15 °С, — рассказали в Башгидромете.
В Уфе ночью столбик термометра опустится до +7 градусов, днем потеплеет до +14…+15 градусов. Вероятность дождей сохранится все четыре дня.
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