Жара или похолодание: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на майские праздники

На радость любителей отдыха на природе первомайские праздники в этом году пополнились двумя апрельскими деньками. На этом бонусы закончились: погода в предстоящие четыре выходных дня обещает быть капризной и неустойчивой.

Воскресенье, 29 апреля, начнется со штормового ветра. Правда, в течение дня его скорость пойдет на убыль.

— Территория республики по-прежнему будет находиться в зоне фронтального раздела. В большинстве районов будут наблюдаться дожди. Ночью будет преобладать температура 0… +6 градусов, при прояснениях до -3 °С, днем воздух прогреется до +9…+15 °С, — рассказали в Башгидромете.