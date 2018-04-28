Град и ураганный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В субботу, 28 апреля, в Самарской области объявили штормовое предупреждение. Это связано с ухудшением погодных условий.

— В ближайшие несколько часов в регионе ожидаются ливень и гроза. Их будет сопровождать сильный ветер, от 17 до 22 метров в секунду, — рассказали специалисты Приволжского УГМС. — Также во второй половине дня возможен град.

Жителей области предупредили о приближающейся непогоде СМС-рассылкой. Сотрудники МЧС по Самарской области просят жителей региона быть осторожными.

В непогоду лучше не приближаться к линиям электропередач, деревьям, щитам и витринам. Чтобы не получить травмы, нужно спрятаться в подъезде или в подвале здания. Автомобилистов рекомендуют оставлять машины в гаражах, а если их нет, то парковаться далеко от деревьев.