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Град и ураганный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
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Град и ураганный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В субботу, 28 апреля, в Самарской области объявили штормовое предупреждение. Это связано с ухудшением погодных условий.
— В ближайшие несколько часов в регионе ожидаются ливень и гроза. Их будет сопровождать сильный ветер, от 17 до 22 метров в секунду, — рассказали специалисты Приволжского УГМС. — Также во второй половине дня возможен град.
Жителей области предупредили о приближающейся непогоде СМС-рассылкой. Сотрудники МЧС по Самарской области просят жителей региона быть осторожными.
В непогоду лучше не приближаться к линиям электропередач, деревьям, щитам и витринам. Чтобы не получить травмы, нужно спрятаться в подъезде или в подвале здания. Автомобилистов рекомендуют оставлять машины в гаражах, а если их нет, то парковаться далеко от деревьев.
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