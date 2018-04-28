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Почему архангелогородцы платят за отопление в два раза больше?
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Почему архангелогородцы платят за отопление в два раза больше? 

АиФ Архангельск 3 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Прислали квитанции за отопление за февраль от ТГК-2. Сумма платежа вместо 1600 рублей — 3600 рублей! По следующим адресам: Ленинградский, 285, корпус 1, корпус 2, корпус 3, всем жильцам сумма увеличена в два раза. В этих домах 162 квартиры. Все возмущены, ходили к депутату в округе Варавино-Фактория. Никто ничего объяснить не может. В ТГК-2 дозвониться невозможно. Что за безобразие?
В. Софронова, Архангельск
Отвечает начальник управления по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-2» Юлия Ралитная:
— Объём потреблённой тепловой энергии для нужд отопления зависит от температуры наружного воздуха, в связи с чем происходит регулирование системы теплоснабжения с учётом температурного графика подачи тепловой энергии. Если температура наружного воздуха снижается, то температура теплоносителя на вводе в многоквартирный дом и соответственно объём потребления тепловой энергии, зафиксированный прибором учёта, увеличивается. В Архангельске февраль 2018 года был наиболее холодным месяцем за последние 5 лет, среднемесячная температура наружного воздуха составила –13,3 градусов.
Расчёт размера платы за коммунальную услугу по отоплению по указанному дому за февраль 2018 года выполнен, исходя из фактических показаний ОДПУ в размере 99,921 Гкал. Кроме того, в феврале 2018 года по дому пр. Ленинградский, 285, корпус 1, выполнен перерасчёт за декабрь 2017 года, в связи с отсутствием на момент расчёта показаний ОДПУ.
Данный перерасчёт отражён в платёжных документах за февраль 2018 года. Таким образом, начисления за коммунальную услугу по отоплению МКД № 285, корп. 1, по пр. Ленинградский выполнены в строгом соответствии с нормативно-правовым актами, регулирующими порядок расчётов. Основания для перерасчёта отсутствуют.
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