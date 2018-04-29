В Московской области начали отключать отопление

Отопительный сезон в Московской области будет завершен при установлении в течение пяти дней среднесуточной температуры не ниже +8°С. Около половины муниципалитетов уже отключили отопление в жилом фонде. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов в Twitter.

Пестов отметил, что по состоянию на 28 апреля в 30 из 67 муниципальных образований Подмосковья завершена подача тепла в жилой фонд.

Также он подчеркнул, что при принятии решений об окончании отопительного периода в каждом муниципальном образовании необходимо учитывать не только соответствие нормативам, но и мнение жителей, а отопление больниц, детсадов и школ, как правило прекращается, позже, чем жилого фонда.