Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области об усилении ветра

МЧС предупреждает волгоградцев о том, что в ближайший час и до конца суток 28 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», местным жителям советуют не парковать автомобили около деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. «На улице обходите шаткие строения, в помещениях плотно закрывайте окна и форточки», — напоминают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В случае возникновения опасной ситуации волгоградцев просят обращаться по телефону «101»