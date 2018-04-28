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Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области об усилении ветра
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Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области об усилении ветра 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
МЧС предупреждает волгоградцев о том, что в ближайший час и до конца суток 28 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», местным жителям советуют не парковать автомобили около деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. «На улице обходите шаткие строения, в помещениях плотно закрывайте окна и форточки», — напоминают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В случае возникновения опасной ситуации волгоградцев просят обращаться по телефону «101»
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