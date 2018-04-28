Ходовая часть и бактерии: как приготовить автомобиль к эксплуатации летом

Существует довольно большое количество «бывалых» автолюбителей, которые полностью уверены в том, что после эксплуатации в холодное время года, автомобилю не нужно никаких дополнительных подготовительных мероприятий, кроме смены резины.

Безусловно, сменить резину с зимней на летнюю необходимо как из практических соображений, так и согласно Правил. Дело в том, что шипованная резина колоссально изнашивается на разогретом асфальте. Машина становится менее управляемой. К стати, менять шипованную на летнюю нужно когда температура воздуха на улице установится на среднем показателе в 7 градусов тепла.

Следующим важным мероприятием автоэксперты называют проверку ходовой части. В зимние холода от мороза могут растрескаться резиновые элементы конструкции автомобиля. Поэтому необходимо тщательно проверить состояние рулевых тяг, амортизаторов, а также сайлент-блоков и ШРУСов.

Далее едем на мойку. Необходимо избавить от реагентов, которыми посыпались дороги. Данные химические вещества могут навредить кузову автомобиля, вызывая появление ржавчины.

А вот обязательная замена моторного масла не требуется. Сейчас применяются всесезонные масла и их замену нужно производить с оглядкой на конкретный пробег.

Если у вас в машине установлен кондиционер, необходимо произвести его профилактику, чтобы скопившиеся бактерии не навредили вам в летнюю жару.