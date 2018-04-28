Листва начала появляться на деревьях в «Аптекарском огороде» в Москве 

В «Аптекарском огороде» в Москве у отдельных пород деревьев уже появилась листва, у некоторых только начинают набухать или распускаться почки, сообщил в субботу РИАМО главный садовник Ботанического сада МГУ Антон Дубенюк.
«В «Аптекарском огороде» начинают распускаться почки. Самые первые породы уже обзавелись листьями, у других почки тоже набухли. В принципе, по фенологическим средним показателям, сейчас самое время, потому что на рубеже апреля-мая происходит разворачивание листьев у многих древесных пород», — сказал Дубенюк.
Он отметил, что одной из первых свои листья распускает береза, с этим связано множество советов и наблюдений садовой жизни.
Также в «Аптекарском огороде» уже успели расцвести самая большая в мире кувшинка, магнолия, кустарник рододендрона и ароматный Пухляк.
Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температурный фон в начале мая в Москве и Подмосковье опережает привычные значения на месяц, дневная температура 1 мая ожидается от 20 до 25 градусов.