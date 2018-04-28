Ещё
Листва начала появляться на деревьях в «Аптекарском огороде» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте

Листва начала появляться на деревьях в «Аптекарском огороде» в Москве 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
В «Аптекарском огороде» в Москве у отдельных пород деревьев уже появилась листва, у некоторых только начинают набухать или распускаться почки, сообщил в субботу РИАМО главный садовник Ботанического сада МГУ Антон Дубенюк.
«В «Аптекарском огороде» начинают распускаться почки. Самые первые породы уже обзавелись листьями, у других почки тоже набухли. В принципе, по фенологическим средним показателям, сейчас самое время, потому что на рубеже апреля-мая происходит разворачивание листьев у многих древесных пород», — сказал Дубенюк.
Он отметил, что одной из первых свои листья распускает береза, с этим связано множество советов и наблюдений садовой жизни.
Также в «Аптекарском огороде» уже успели расцвести самая большая в мире кувшинка, магнолия, кустарник рододендрона и ароматный Пухляк.
Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температурный фон в начале мая в Москве и Подмосковье опережает привычные значения на месяц, дневная температура 1 мая ожидается от 20 до 25 градусов.
РИАМО: последние новости
«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 26 апреля из‑за ветра Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре в ночь на 22 апреля Что делать при лесном пожаре в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»38
Трамп и Меркель «проехались» по России324
«Он не должен был сесть»5
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост855
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО158
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение