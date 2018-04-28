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Штормовой ветер будет сдувать Волгоград до позднего вечера
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Штормовой ветер будет сдувать Волгоград до позднего вечера 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сегодня, 28 апреля, в ближайшие часы и до конца дня ожидается усиление западного и северо-западного ветров. По данным регионального управления МЧС России, как минимум до вечера в городе-герое на Волге, а также в районах Волгоградской области будет хозяйничать шторм.
— В ближайший час и с сохранением до конца суток 28 апреля на территории Волгоградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 23 метров в секунду, — сообщают спасатели со ссылкой на прогноз волгоградского ЦГМС. — Рекомендуем жителям Волгограда и области соблюдать праавила безопасности.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области советуют не оставлять сегодня машины рядом с деревьями, рекламными щитами и прочими хлипкими конструкциями. Находящимся на улице волгоградцам также стоит обходить стороной все, что плох закреплено сверху и по бокам. Не стойте под вывесками, сторонитесь сухих деревьев. В помещениях спасатели советуют плотно закрыть окна и форточки.
— В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101», — напоминают в региональном МЧС.
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