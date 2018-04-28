«На три градуса ниже нормы»: в Прикамье ожидается прохладный май

Инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал 59.ru о предварительном прогнозе погоды на предстоящий месяц.

По словам ученого, май ожидается холоднее климатической нормы фактически на три градуса.

— Средняя температура в мае ожидается на уровне прошлого года. Тем не менее, атмосферная циркуляция будет другой — в течение месяца есть предположения, что один за другим будут происходить вторжения арктического воздуха в северные районы, — считает синоптик. — Первое такое вторжение случится после 3 мая. В общем, в мае прогнозируются частые заморозки с дефицитом осадков.

Кстати, долгосрочный прогноз погоды на апрель не оправдался — месяц оказался значительнее холоднее, чем ожидалось.

— Прогнозы на месяц оправдываются в том случае, когда ситуация в первой и второй половине месяца примерно совпадают, — пояснил Андрей Шихов. — В нынешнем апреле как раз была противоположная ситуация, когда первая половина была достаточно теплой, в некоторые дни было до +11…+12 градусов. Но затем вторая половина выдалась холодной. Столь сильное похолодание не прогнозировалось и в результате средняя температура апреля окажется ниже нормы на 0,6…0,7 градусов.

Из-за холодной погоды на реках Прикамья до сих пор нет началось половодье, а уровни воды ниже многолетней нормы.

В ближайшие сутки территория Пермского края окажется под влияние активного южного циклона. Доджи в регионе начнутся в ночь на 29 апреля. Ожидается, что в Перми выпадет до 20 мм осадков. В остальные выходные дни 30 апреля, 1 и 2 мая будет теплая и ясная погода.

По словам синоптика, первое сильное похолодание до —7 градусов на севере Прикамья начнется после 3 мая. В Перми по ночам температура воздуха может опуститься до —5 градусов.

Ранее в пермском планетарии рассказали об астрономических явлениях в мае.